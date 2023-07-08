Trafik magandası dehşet saçtı kadın sürücüye saldırdı!

Yolun ortasında Aracın önünü kesti trafiği tehlikeye attı! İzmir’de yaşanan olay da Maganda sürücü, trafik tartışmasına girdiği kadın sürücünün yolunu kesti. Hakaret etmeye başlayan maganda sürücü, aracın dikiz aynasını kırdı.

Trafik magandası dehşet saçtı kadın sürücüye saldırdı!

Olay, Buca Uçanyol'da trafiği yoğun bir noktasında meydana geldi. İki araçta seyir halindeyken bilinmeyen bir sebeple maganda sürücü ve kadın sürücü arasında tartışma yaşandı. Trafik magandası, kadın sürücüyü metrelerce kovaladı. Aracın önüne kırmak için manevralar yapan sürücü diğer şoförlerinde hayatını tehlikeye attı. Sonunda aracın önünü kesmeyi başaran maganda, kadın sürücüye hakaretler ettikten sonra aracın dikiz aynasını kırarak saldırganlık gösterdi. Araçta maddi hasar meydana geldi. Maganda sürücü olay yerinden hızla uzaklaştı. Kadın sürücü ise olay yerine polis ekiplerini çağırdı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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