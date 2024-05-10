Trafik polisi yakaladı. 6 bin 439 TL ceza yedi

Kaynak: İHA
Trafik polisi yakaladı. 6 bin 439 TL ceza yedi
Aksaray’da kumandalı abart egzozla polisin uygulamasına takılan genç sürücüye, 6 bin 439 TL para cezası kesildi.

Cumhuriyet Mahallesi TOKİ bölgesinde asayiş ve trafik uygulaması yapan İl Emniyet Müdürlüğü asayiş ve trafik şubesi ekipleri, yüksek sesli abartı egzozla uygulama noktasına giren B.A. (21) idaresindeki 68 AZ 635 plakalı otomobili durdurdu.

Çevirmeye giren genç sürücüye ilk önce ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçti. Trafik şubesi ekipleri araçtaki abart egzozun kumandalı sisteme bağlı olduğunu tespit etti. Yapılan incelemelerde kumandadan açılıp kumandadan kapatılan abart egzozu açan polis ekipleri sürücüye 6 bin 439 TL para cezası kesti.

Polisin tespit ettiği abart egzozu gaza basarak gösteren genç sürücü uygulama noktasına abart egzozla adeta aracı bağırtarak girmesine rağmen, “Vallahi sanayi ortamında ya da başka yerlerde açıyorum abi, caddede açmıyorum, insan içinde açmıyorum” diye kendini savunmaya çalıştı.

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