Trafik polislerinden kaçış kamerada

Antalya’nın Manavgat ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, Şahin Tepesi olarak bilinen Mimar Sinan Mahallesi’ndeki okullar bölgesinde motosiklet denetimi gerçekleştirdi.

Denetimler sırasında, trafik polisinin belgelerini sormak için durdurduğu bir motosikletli, ekiplerin gösterdiği alana doğru ilerledi. Bu sırada polis memurunun arkasını dönmesini fırsat bilen motosiklet sürücüsü, U dönüşü yapıp karşı şeride geçerek hızla kaçtı. Trafik ekipleri, kazaya sebebiyet vermemek için sürücüyü takip etmeyip plakasına işlem yaptı.

Uygulamada çok sayıda sürücüye para cezası uygulanırken, 1 sürücünün ehliyeti iptal edildi, 1 motosiklet ise trafikten men edildi.