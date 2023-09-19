Trafik sigortalarında yeni prim düzenlemesi

Zorunlu trafik sigortasında yeni azami prim düzenlemesi. Prim teklifi alamayanlara o teklifi SEDDK verecek.

KAYNAK: Haber Merkezi
Trafik sigortalarında yeni prim düzenlemesi

Zorunlu trafik sigortasında belirlenen süre içinde sigorta prim teklifi alamayanların azami prim tutarları Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu (SEDDK) tarafından belirlenecek.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu zorunlu trafik sigortasına ilişkin önemli düzenleme yaptı.

SİGORTA ŞİRKETLERİ TEKLİF VERMEKTEN KAÇINIYOR

Sigorta şirketleri bazı araçlara yönelik zorunlu trafik sigortası teklifi vermeyebiliyor. Bu durumda SEDDK devreye girerek prim miktarını oluşturup trafik sigortasının yapılmasını sağlayacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikte şöyle denildi:

"Karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortasında tarife uygulama esasları hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik"

MADDE 1- 14/7/2007 tarihli ve 26582 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmeliğin Ek- 4’ünün 1 inci maddesinin birinci fıkrasına birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Kurul, belirlenen süre içerisinde bu Yönetmelik kapsamında sigorta prim teklifi alamayan işletenlerin araçlarının grubuna bakılmaksızın Havuz kapsamına alınmasına ve bunlara uygulanacak azami prim tutarlarına karar vermeye yetkilidir.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür."

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