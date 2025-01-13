Trafik ve asayiş denetimi: 8 araç trafikten men edildi

Kaynak: İHA
Trafik ve asayiş denetimi: 8 araç trafikten men edildi

Isparta'da yapılan trafik ve asayiş denetimlerinde kusurlu bulunan 29 araç sürücüsüne ceza kesildi, 8 araç ise trafikten men edildi.

Isparta'da yapılan trafik ve asayiş denetimlerinde 51 araç ve sürücü kontrol edildi, 29'una ceza kesildi, 8 araç trafikten men edildi.

arac1.jpgIsparta İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ve Trafik Şube ekiplerince dün akşam 21.00-22.00 saatleri arasında iki farklı noktada denetimler gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde 51 şahsın kimlik kontrolü ve 51 araç ile sürücüsünün incelemesi yapıldı. Kusurlu bulunan 29 araç ve sürücüsüne idari para cezası uygulanırken, eksikliği tespit edilen ve çevreye rahatsızlık veren 8 araç trafikten men edildi.

arac.jpg

Son Haberler
48 yılla aranıyordu: Gözlük hırsızlığıyla yakayı ele verdi
48 yılla aranıyordu: Gözlük hırsızlığıyla yakayı ele verdi
MSB'den sınır ötesi operasyon! Teröristler etkisiz hale getirildi
MSB'den sınır ötesi operasyon! Teröristler etkisiz hale getirildi
Son 12 yılın en yüksek yağışını aldı
Son 12 yılın en yüksek yağışını aldı
Eski Fenerbahçeli Kjaer futbolu bıraktı
Eski Fenerbahçeli Kjaer futbolu bıraktı
CHP'li isimden sert sözler: 480 milyar lira çiftçinin cebinden çalınıyor
CHP'li isimden sert sözler: 480 milyar lira çiftçinin cebinden çalınıyor