Trafikte alışılmadık kavga: Birbirlerini tükürükleriyle dövdüler

Çin'de trafikte yaşanan bir kavga, görenleri hayrete düşürdü. İki sürücü arasında başlayan tartışma, kısa sürede tükürüklü kavgaya dönüştü.

Tartışmanın alevlenmesiyle birlikte hışımla aracından inen sürücü, öndeki araca giderek şoförün kapısını açtı. Yüz yüze gelen iki sürücü, alışılmışın dışındaki kavga stilleriyle sosyal medyada dikkat çekti.

Şiddet uygulamak yerine birbirlerinin suratına tüküren sürücüleri, olay yerinden geçen başka bir sürücü cep telefonuyla kayda aldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, kısa sürede binlerce kişi tarafından izlenerek viral oldu.

Kullanıcıların bazıları bu kavganın, fiziksel kavgalardan daha zararsız olduğunu söylese de, bazıları da birçok hastalığın tükürükle bulaşabileceğini hatırlattı.