Trafikte baltalı kavga

İstanbul'daki olay, bugün akşam saatlerinde, Güngören Mareşal Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, iki sürücü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Sürücüler, araçlarından inerek yolda kavga etmeye başladı. Çevredekilerin ayırmaya çalıştığı sırada, sürücülerden biri, aracından aldığı baltayla tartıştığı sürücünün kafasına vurdu. Çevredekilerin müdahalesiyle kavga sona ererken baltalı sürücü otomobiline binerek uzaklaştı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.