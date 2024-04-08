Trafikte baltalı kavga

Kaynak: DHA
Trafikte baltalı kavga
İstanbul Güngören'de, trafikte tartışan iki sürücüden biri diğerinin kafasına baltayla vurdu.

İstanbul'daki olay, bugün akşam saatlerinde, Güngören Mareşal Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, iki sürücü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Sürücüler, araçlarından inerek yolda kavga etmeye başladı. Çevredekilerin ayırmaya çalıştığı sırada, sürücülerden biri, aracından aldığı baltayla tartıştığı sürücünün kafasına vurdu. Çevredekilerin müdahalesiyle kavga sona ererken baltalı sürücü otomobiline binerek uzaklaştı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

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