Trafikte bunu yapan yandı! Ceza yağacak

2023 yılında yürürlüğe giren trafik kanununda düzenlemeler yapıldı.

Trafiğe çıkarken şartlara uygun olmayan araçlara para cezası kesileceği aktarıldı.

Yapılan değişiklikler kapsamında artık plaka üzerindeki harf veya rakamların değiştirilmesi, plakanın gizlenmesi, zarar görmesi veya kir veya boya ile tahrif edilmesi gibi eylemlerin ceza alacağı belirtildi.

Yeni kanuna göre, plakalarını değiştiren veya bozan araç sahipleri anında idari para cezasıyla karşı karşıya kalacak.

Trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücülerden para cezası kesilecek.

TRAFİĞİ TEHLİKEYE ATIYORLAR

Plaka tanıma sistemlerinin etkinliğini de olumsuz etkileyen bu davranış, sürücülere ve diğer yol kullanıcılarına risk oluşturması ile biliniyordu.

Araç sahiplerinin plakalarını orijinal haliyle muhafaza etmeleri veya değişiklik yaparken resmi düzenlemelere uymaları büyük önem taşıyor. Aksi takdirde, cezalar çok yüksek olabilir.

İşte düzenlemelere uymayanlara kesilecek cezalar:

Plakaların okunurluğunu engelleyecek değişiklikler: 1.671 TL

Alkollü araç kullanma: 4.064 TL (ilk ceza) / 5.096 TL (ikinci ceza)

Hız sınırını aşma: 951 TL ila 4.064 TL

Drift : 20.342 TL

Sahte plaka kullanma: 20.302 TL

Uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanma: 20.977 TL