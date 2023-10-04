Trafikte bunu yapan yandı! Ceza yağacak

Trafik kanununda düzenlemeler yapıldı. Artık trafikte bu kurallara uymayan araç sürücülerine ceza yağacak.

Trafikte bunu yapan yandı! Ceza yağacak

2023 yılında yürürlüğe giren trafik kanununda düzenlemeler yapıldı.

Trafiğe çıkarken şartlara uygun olmayan araçlara para cezası kesileceği aktarıldı.

Yapılan değişiklikler kapsamında artık plaka üzerindeki harf veya rakamların değiştirilmesi, plakanın gizlenmesi, zarar görmesi veya kir veya boya ile tahrif edilmesi gibi eylemlerin ceza alacağı belirtildi.

Yeni kanuna göre, plakalarını değiştiren veya bozan araç sahipleri anında idari para cezasıyla karşı karşıya kalacak.

Trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücülerden para cezası kesilecek.

TRAFİĞİ TEHLİKEYE ATIYORLAR

Plaka tanıma sistemlerinin etkinliğini de olumsuz etkileyen bu davranış, sürücülere ve diğer yol kullanıcılarına risk oluşturması ile biliniyordu.

Araç sahiplerinin plakalarını orijinal haliyle muhafaza etmeleri veya değişiklik yaparken resmi düzenlemelere uymaları büyük önem taşıyor. Aksi takdirde, cezalar çok yüksek olabilir.

İşte düzenlemelere uymayanlara kesilecek cezalar:

Plakaların okunurluğunu engelleyecek değişiklikler: 1.671 TL
Alkollü araç kullanma: 4.064 TL (ilk ceza) / 5.096 TL (ikinci ceza)
Hız sınırını aşma: 951 TL ila 4.064 TL
Drift : 20.342 TL
Sahte plaka kullanma: 20.302 TL
Uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanma: 20.977 TL

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 108 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 108 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Türk asıllı büyük alim ve meleklerin bacaklarına bakılıyor diye yıkılan rasathane
Türk asıllı büyük alim ve meleklerin bacaklarına bakılıyor diye yıkılan rasathane
Türk depremzedelere değil Suriyelilere milyon dolarlar yağacak. Ne Şekerbank ne ABD olayın üstünü örtemedi
Türk depremzedelere değil Suriyelilere milyon dolarlar yağacak. Ne Şekerbank ne ABD olayın üstünü örtemedi
MasterChef All Star 107 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 107 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da mavi takım kim oldu? MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star’da mavi takım kim oldu? MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?
Vatandaşlık satan AKP’li eski bakan
Vatandaşlık satan AKP’li eski bakan
Son Haberler
Dehşeti yaşadılar. Evin kapısı açılır açılmaz patladı Gündem
Dehşeti yaşadılar. Evin kapısı açılır açılmaz patladı
Ünlü oyuncu 5 saatte tanınmaz hale geldi. Görenler ne diyeceklerini şaşırdı Magazin
Ünlü oyuncu 5 saatte tanınmaz hale geldi. Görenler ne diyeceklerini şaşırdı
Tayvan çevresinde 29 Çin hava aracı ve 5 gemi tespit edildi Dünya
Tayvan çevresinde 29 Çin hava aracı ve 5 gemi tespit edildi
Louis van Gaal 19 yıl sonra eski takımına geri döndü Spor
Louis van Gaal 19 yıl sonra eski takımına geri döndü
Seyhan'da sular çekildi dev kent aniden ortaya çıktı. Jandarma ablukaya aldı Yaşam
Seyhan'da sular çekildi dev kent aniden ortaya çıktı. Jandarma ablukaya aldı
Özge Özacar hayalini açıkladı Magazin
Özge Özacar hayalini açıkladı
Dünya Sacha Boey'in Manchester United maçında yaptığı hareketi konuşuyor Spor
Dünya Sacha Boey'in Manchester United maçında yaptığı hareketi konuşuyor