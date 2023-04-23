Trafikte "Erdoğan" krizi çıktı: Yol çift yönlü trafiğe kapatıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'a ziyarette bulunarak köy evlerinin anahtar teslim töreninde konuşma yaptı. Ancak program öncesi alınan güvenlik önlemleri nedeniyle birçok güzergah trafiğe kapandı. Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesi de Erdoğan'ın konvoyunun geçeceği iddiasıyla yolun iki yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Bu durum nedeniyle yolda mahsur kalan vatandaşlar dakikalarca beklemek zorunda kaldı ve tepkilerini korna çalarak gösterdi.

Gazeteci İsmail Saymaz, Erdoğan'ın gelmeden önce Kahramanmaraş yolunun trafiğe çift yönlü olarak kapatıldığını belirtti. Saymaz'ın sosyal medya hesabında paylaştığı görüntülerde, yolda kalan vatandaşların sıkışıklık nedeniyle kornalarını çaldığı, bazılarının ise araçlarını terk ederek yürüdüğü görüldü.

Erdoğan'ın ziyareti öncesi alınan güvenlik önlemleri sadece Türkoğlu ilçesi ile sınırlı kalmadı. Kahramanmaraş şehir merkezinde de birçok cadde ve sokak trafiğe kapatıldı. Bu durum nedeniyle sürücüler alternatif yollar aramak zorunda kaldı. Ancak Erdoğan'ın konuşmasının ardından trafiğin normale döndüğü görüldü.