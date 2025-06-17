Trafikte korku dolu anlar! 4 kişi savruldu

Kaza, dün akşam saatlerinde, Samandağ ilçesi Tekebaşı Mahallesi'nde yaşandı. Cadde üzerinde ilerleyen otomobil, karşı yönden gelen 2 motosikletle çarpıştı. Kazada motosikletlerdeki 4 kişi yere savruldu. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbarla olay yerine jandarma ve ambulans ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Yaşanan kaza anları ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.