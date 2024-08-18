Trafikte maganda dehşeti: Önünü kesip camını kırdılar

Düzenleme: Kaynak: DHA
Trafikte maganda dehşeti: Önünü kesip camını kırdılar

Maltepe D-100 Karayolunda ilerleyen otomobilin önü, emniyet şeridinde seyreden başka bir araç tarafından kesilirken, otomobilden inen bir kişi, önünü kestikleri aracın camını kırdı.

İstanbul D-100 Karayolu Bağlarbaşı mevkii Kartal istikametinde saat 17.30 sıralarında trafikte bilinmeyen bir nedenle tartışma meydana geldi.

İddiaya göre, Emrah Şirin’in kullandığı otomobille, içinde 2 kişinin bulunduğu 34 UIN 79 plakalı otomobil sürücüsü arasında trafik tartışması yaşandı. Tartışmanın ardından şüpheliler, otomobil sürücüsü Şirin Zümrütevler Köprüsü istikametine ilerlediği esnada, emniyet şeridinden gelerek aracın önünü kesti.

ARACIN CAMINI KIRDI

Şüphelilerden biri, otomobilden indi ve elindeki cismi tartıştıkları sürücünün aracının camına attı. Aracı tekmelenen ve camı kırılan sürücü olay yerinden uzaklaştı.

SÜRÜCÜ ŞİKAYETÇİ OLDU

Saldırganlar bir süre daha otomobili takip ettikten sonra gözden kaybolurken, otomobil sürücüsü Şirin, polis merkezine gitti. Şirin, aracına zarar veren kişiyle, otomobil sürücüsünden şikayetçi oldu.

Otomobilin camının kırıldığı anlar sürücünün cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

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