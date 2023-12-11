Trafikte otobüs şoförü ile motorcu arasında diyalog gündem oldu

Son zamanlarda trafikte kavga oranlarında ciddi artış varken, Ankara’da motorcu ile otobüs şoförü arasında geçen diyalog izleyenlerin yüzünü güldürdü.
OTOBÜS ŞOFÖRÜNÜN CAMINA KALP ÇİZDİ
Kırmızı ışıkta durduğu esnada yan taraftaki otobüsün camına kalp çizen motorcuya, otobüs şoförünün tepkisi takdir topladı.
Camına kalp çizildikten sonra pencereyi açan şoför, bu harekete, “Teşekkür ediyorum, sizi seviyorum, Allah’a emanet olun, kendinize dikkat edin. Size yol bırakmadığım için özür dilerim” cevabını verdi.