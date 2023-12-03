Trafikte tartıştığı sürücülere geri geri gelerek çarptı

İstanbul’un Beylikdüzü ilçesinde, trafikte tartıştığı sürücülerin üzerine arabasıyla geri geri gelerek çarptı. Olay anı kameralara yansıdı.

KAYNAK: İHA
Trafikte tartıştığı sürücülere geri geri gelerek çarptı

Dün saat 18.00 sıralarında Beylikdüzü Büyükşehir Mahallesi’nde meydana gelen olayda, A.A.Ç. (62) ve M.A. (31) isimli kişiler trafikte seyir halindeyken G.E. ile yol verme nedeniyle tartışmaya başladı.

Araçlarından inen A.A.Ç. ve M.A., G.E.’nin arabasının yanına gelerek camdan tartışmaya devam etti. Aracıyla ilerlemeye başlayan G.E., aniden geri geri gelerek sürücülere çarpıp olay yerinden hızlıca uzaklaştı. Olay anında seyir halindeki bir motosiklet sürücüsü de çarpmanın etkisiyle motosikletinden savrularak yere düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçlarında sıkışarak yaralan iki kişi sağlık ekiplerinin müdahalesiyle çıkarılırken, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Yararlılardan A.A.Ç.’nin bacaklarından yaralandığı ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Polis ekipleri ise şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda tartıştığı sürücülere çarpıp kaçan G.E. aynı gün evinde yakalandı. Olayla ilgili yakalanan G.E., "kasten öldürmeye teşebbüs", "mala zarar vermeye teşebbüs" suçlarından yürütülen emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

aw090348-01.jpg

Öne Çıkanlar
Şerafettin Tilki Arda Turan dosyasını açtı. Skandallar ortaya saçıldı. 'Garibana sahip çıkalım' diyerek açıkladı
Şerafettin Tilki Arda Turan dosyasını açtı. Skandallar ortaya saçıldı. 'Garibana sahip çıkalım' diyerek açıkladı
MasterChef All Star 168. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star’a kim veda edecek?
MasterChef All Star 168. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star’a kim veda edecek?
Mülksüzleştirme yasasında Erdoğan’ın 29 yıllık seçim oyunu
Mülksüzleştirme yasasında Erdoğan’ın 29 yıllık seçim oyunu
Selman Öğüt’e sakın kızmayın onu mumla arayacaksınız!
Selman Öğüt’e sakın kızmayın onu mumla arayacaksınız!
Yeniçağ’ın ortaya çıkardığı skandal Meclis gündemine taşındı
Yeniçağ’ın ortaya çıkardığı skandal Meclis gündemine taşındı
Kuryeyi ezip serbest bırakılan diplomatik pasaportlu olduğu iddia edilen şahıs kim?
Kuryeyi ezip serbest bırakılan diplomatik pasaportlu olduğu iddia edilen şahıs kim?
Son Haberler
Kesinleşmiş hapis cezası olan şüpheli hırsızlık yaparken yakalandı Yaşam
Kesinleşmiş hapis cezası olan şüpheli hırsızlık yaparken yakalandı
Aracından çıkan 6 kilo uyuşturucu çıkan şahıs gözaltına alındı Gündem
Aracından çıkan 6 kilo uyuşturucu çıkan şahıs gözaltına alındı
Koklayarak kilo nasıl verilir Sağlık
Koklayarak kilo nasıl verilir
Trafikte tartıştığı sürücüye arabasıyla çarptı Yaşam
Trafikte tartıştığı sürücüye arabasıyla çarptı
5 günde 4 kilo vermek ister misiniz Sağlık
5 günde 4 kilo vermek ister misiniz
Kıraathanedeki tartışmada silahlar konuştu Yaşam
Kıraathanedeki tartışmada silahlar konuştu
Rusya asker sayısını artıracak Dünya
Rusya asker sayısını artıracak