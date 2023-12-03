Trafikte tartıştığı sürücülere geri geri gelerek çarptı

Dün saat 18.00 sıralarında Beylikdüzü Büyükşehir Mahallesi’nde meydana gelen olayda, A.A.Ç. (62) ve M.A. (31) isimli kişiler trafikte seyir halindeyken G.E. ile yol verme nedeniyle tartışmaya başladı.

Araçlarından inen A.A.Ç. ve M.A., G.E.’nin arabasının yanına gelerek camdan tartışmaya devam etti. Aracıyla ilerlemeye başlayan G.E., aniden geri geri gelerek sürücülere çarpıp olay yerinden hızlıca uzaklaştı. Olay anında seyir halindeki bir motosiklet sürücüsü de çarpmanın etkisiyle motosikletinden savrularak yere düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçlarında sıkışarak yaralan iki kişi sağlık ekiplerinin müdahalesiyle çıkarılırken, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Yararlılardan A.A.Ç.’nin bacaklarından yaralandığı ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Polis ekipleri ise şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda tartıştığı sürücülere çarpıp kaçan G.E. aynı gün evinde yakalandı. Olayla ilgili yakalanan G.E., "kasten öldürmeye teşebbüs", "mala zarar vermeye teşebbüs" suçlarından yürütülen emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.