Trafikte yüksek sesle müzik dinleyenler dikkat: Onlarcası trafikten men edildi

Antalya’da yapılan trafik denetimlerinde araçlarında abartı egzoz kullanan ve yüksek sesle müzik dinleyen sürücülere toplamda 230 bin 838 lira ceza kesildi.

KAYNAK: AA
Trafikte yüksek sesle müzik dinleyenler dikkat: Onlarcası trafikten men edildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde araçlarında abartı egzoz kullandığı ve yüksek sesle müzik dinlediği belirlenen sürücülere para cezası uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince trafik güvenliğini tehlikeye düşüren araçlarla ilgili çalışma gerçekleştirildi.

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18 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ 62 SÜRÜCÜYE CEZA KESİLDİ

Çok sayıda ekibin farklı noktalarda yaptığı denetimlerde yüksek sesle müzik dinleyen, aracında abart egzoz kullanan ve süspansiyon sistemlerinde değişiklik yapan otomobil sürücüleri tespit edildi.

Uygulamada kapsamında 18 araç trafikten men edilirken 62 sürücüye toplamda 230 bin 838 lira ceza kesildi.

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