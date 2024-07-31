Trafikten men edildi ama zevkinden vazgeçmedi

Kaynak: İHA
Trafikten men edildi ama zevkinden vazgeçmedi

Aksaray'da, trafik denetimine dikkatsizce giren ve abart egzozlu aracıyla dikkat çeken bir sürücü, yüksek sesle dikkatleri üzerine çekti. 6 bin 439 TL ceza kesilen genç sürücü trafikten men edilen aracını çekiciye yüklerken bile zevkinden vazgeçmeyip egzoz bağırtarak aracını teslim etti.

32 yaşındaki Enes K., 68 EN 355 plakalı aracıyla, Dere Mahallesi'ndeki kontrol noktasına gürültülü bir giriş yaptı. Polis ekipleri, şaşkınlıklarını gizleyemeyerek, genç sürücüyü durdurdu ve gerekli kontrolleri gerçekleştirdi. Herhangi bir belge eksikliği olmamasına rağmen, Enes K.'ya çevreye verdiği rahatsızlık nedeniyle 6 bin 439 TL idari para cezası uygulandı ve aracı trafikten men edildi. Çekiciye yüklenirken bile, aracının egzozunu son bir kez bağırtan sürücü, aracını teslim etti.

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