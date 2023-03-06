6 Mart 2023 Pazartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Yalova'da kontrolden çıkan traktör dere yatağına düştü

Yalova'da kontrolden çıkan traktör dere yatağına düştü

Yalova'da bir traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 3 metre yükseklikteki dere yatağına düştü.

Haber Giriş: 6 Mart 2023 Pazartesi - 16:34
Takip Et

Traktör dereye düştü

Yalova'da kontrolden çıkan traktör dere yatağına düştü
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre, Yalova'da meydana gelen maddi hasarlı kazada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör yaklaşık 3 metre yükseklikten dere yatağına düştü.

Alınan bilgiye göre, Yalova merkez ilçeye bağlı Sugören köyünde meydana gelen kazada, köy içi yolda ilerleyen traktör sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 3 metre yükseklikte dere yatağı içine düştü. Bu sırada aracından atlayan sürücü kazayı yara almadan kurtardı.

Öte yandan, dere yatağındaki traktör vinç yardımıyla çıkarıldı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Mart ayının en şanslı burçları belli oldu. Para, bereket, şans ve zenginlik olacak burçlar
1
﻿Mart ayının en şanslı burçları belli oldu. Para, bereket, şans ve zenginlik olacak burçlar
﻿Mart ayının en şanslı burçları belli oldu. Para, bereket, şans ve zenginlik olacak burçlar
﻿Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan Ahmet Ağaoğlu'na darbe yaptı! Levent Tan'dan müthiş iddia
2
﻿Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan Ahmet Ağaoğlu'na darbe yaptı! Levent Tan'dan müthiş iddia
﻿Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan Ahmet Ağaoğlu'na darbe yaptı! Levent Tan'dan müthiş iddia
﻿Fatih Altaylı'dan gündem ve Kızılay paylaşımı. En mutlu kişi çadır taciri Kerem Kınık olabilir
3
﻿Fatih Altaylı'dan gündem ve Kızılay paylaşımı. En mutlu kişi çadır taciri Kerem Kınık olabilir
﻿Fatih Altaylı'dan gündem ve Kızılay paylaşımı. En mutlu kişi çadır taciri Kerem Kınık olabilir
﻿Meral Akşener masaya dönme koşulunu açıkladı
4
﻿Meral Akşener masaya dönme koşulunu açıkladı
﻿Meral Akşener masaya dönme koşulunu açıkladı
﻿Konya'da çirkin olay. Giresunsporlulara saldırdılar
5
﻿Konya'da çirkin olay. Giresunsporlulara saldırdılar
﻿Konya'da çirkin olay. Giresunsporlulara saldırdılar
﻿Amedspor Başkanı Yıldırım'dan çarpıcı iddia: TFF Başkanı Büyükekşi telefonu kapattı
6
﻿Amedspor Başkanı Yıldırım'dan çarpıcı iddia: TFF Başkanı Büyükekşi telefonu kapattı
﻿Amedspor Başkanı Yıldırım'dan çarpıcı iddia: TFF Başkanı Büyükekşi telefonu kapattı
﻿Yunan bakandan hadsiz İstanbul paylaşımı. Tepkilerin ardından geri vites yaptı
7
﻿Yunan bakandan hadsiz İstanbul paylaşımı. Tepkilerin ardından geri vites yaptı
﻿Yunan bakandan hadsiz İstanbul paylaşımı. Tepkilerin ardından geri vites yaptı
﻿AB'den Yunanistan'daki demir yolu için destek
﻿AB'den Yunanistan'daki demir yolu için destek
﻿AB'den Yunanistan'daki demir yolu için destek
﻿Depremzede ikinci şoku Antalya'da yaşadı
﻿Depremzede ikinci şoku Antalya'da yaşadı
﻿Depremzede ikinci şoku Antalya'da yaşadı
﻿Manisa'da feci kaza. Beton mikserinin çarptığı kadın öldü kızı yaralandı
﻿Manisa'da feci kaza. Beton mikserinin çarptığı kadın öldü kızı yaralandı
﻿Manisa'da feci kaza. Beton mikserinin çarptığı kadın öldü kızı yaralandı
﻿Mutaffifin suresinin Türkçe anlamı nedir?
﻿Mutaffifin suresinin Türkçe anlamı nedir?
﻿Mutaffifin suresinin Türkçe anlamı nedir?
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.