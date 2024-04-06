Traktör devrildi, sürücü hayatını kaybetti

Kale ilçesi Gülbağlık Mahallesinde meydana gelen olayla ilgili alınan bilgilere göre Emin Emgin'in kullandığı traktörün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu traktör kontrolden çıkarak devrildi.

Çevrede bulunan vatandaşların ihbar etmesi üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri intikal etti.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin yapıldığı Emgin’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

İtfaiye ekipleri Emgin’in cesedini traktörün altından çıkarttı. Emgin’in cenazesi otopsisi yapılmak üzere morga götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.