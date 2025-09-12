Traktör faciasında babaya 12 yıl hapis: İki kız kardeş hayatını kaybetmişti

Malatya’da 11 yaşındaki çocuğun kullandığı traktörün yol kenarındaki çocuklara çarpması sonucu 2 kardeşin öldüğü kazayla ilgili davada, traktör sahibi ve çocuk sürücünün babası polis memuru Basri A., 12 yıl 15 gün hapis cezasına mahkûm edildi.

Kaza, 24 Temmuz 2024’te Akçadağ’a bağlı Ören Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 11 yaşındaki K.A.’nın kullandığı 44 AEL 870 plakalı traktör, bilinmeyen bir nedenle kontrolü kaybederek yol kenarında bulunan Ada Yıldırım (7), Zelal Yıldırım (11), Gülce Şakar (7) ve Asya Kaya’ya (7) çarptı. Kazada kardeşler Zelal ve Ada Yıldırım olay yerinde yaşamını yitirirken, Gülce Şakar ve Asya Kaya yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza sonrası başlatılan soruşturmada, traktörün sahibi ve sürücü çocuğun babası olan polis memuru Basri A. tutuklanarak yargılandı. Malatya 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında mahkeme, Basri A.’yı, oğlunun yaşının küçük olmasına rağmen traktörü kullanmasına izin verdiği için “asli kusurlu” bularak 12 yıl 15 gün hapse mahkûm etti.

Sanığın tutukluluğunun devamına hükmedildi. Mahkeme, olay günü evde bulunan ve hakkında dava açılan anne Pınar A.’yı ise beraat ettirdi.

Adli Tıp Kurumu raporunda, traktör sürücüsü K.A.’nın ehliyetsiz ve yaşının küçük olduğu, baba Basri A.’nın buna rağmen traktörü kullanmasına izin verdiği, bu nedenle asli kusurlu olduğu belirtildi.

