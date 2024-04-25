Traktör ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kaza saat 09:30 sıralarında İznik ilçesi Derbent Mahallesi’nde meydana geldi. İznik istikametinden Yenişehir istikametine seyir halinde olan 60 yaşındaki Hasan Ç. idaresindeki 09 ACV 383 plakalı otomobil ile, tali yoldan çıkan 74 yaşındaki Muhittin A.'nın kullandığı 16 PF 105 plakalı traktör çarpıştı.

Traktör sürücüsü Muhittin A., yolcu konumunda bulunan Ayşe A. ve otomobilde bulunan Cavide Ö. yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından İznik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı açıklandı.