Traktör tutkusu genç adamı evlilikten vazgeçirdi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Traktör tutkusu genç adamı evlilikten vazgeçirdi

Tokat'ın Turhal ilçesine bağlı Çivril köyü Ağlamış mezrasında yaşayan 27 yaşındaki Hüseyin Karaca, çocukluğundan beri traktörle gezmeyi hayal ettiğini belirtiyor. Ancak, çiftçilik yapmayan Karaca, şehirdeki tur atma hayalini gerçekleştirmek için traktörünü bayraklar, ışıklar ve ses sistemi ile donattı.

Tokat - Ahmet Pasinlioğlu / Yeniçağ

Köylüler, Karaca’nın gürültülü traktöründen rahatsız oldukları gerekçesiyle şikayetçi olurken, genç adam şehir trafiğinde bu nedenle sık sık ceza yediğini ifade ediyor. Ancak traktör sevdasından vazgeçmeye niyeti yok.

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Hüseyin Karaca, yakında askere gideceğini ve traktör tutkusunun evlilik hayatını da etkilediğini belirtiyor. Evleneceği kız, "Ya traktör ya ben" demesi üzerine tercihini traktörden yana kullanan Karaca, bu sebeple terk edildiğini söylüyor.

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Hayalindeki kızı beklediğini ancak traktörü ile yaşamını sürdüreceğini ekliyor.
Karaca, "Traktörüm benim her şeyim, vazgeçmeyeceğim," diyerek hayallerinin peşinden koşmaya devam edeceğini vurguladı.

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