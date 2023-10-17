Traktörlerle geldiler 44 milyon TL'lik içkiyi çaldılar. Kimsenin ruhu bile duymadı

Birgün'ün haberine göre, ABD'nin Florida eyaletinde, distribütörlük yapan bir şirketten en az 1.6 milyon dolar değerinde alkol çalındı.

Malibu gibi markaları bünyesinde bulunduran, ülkenin en büyük alkollü içecek distribütörlerinden Republic National Distributing Company'nin deposu soyuldu.

CNN'in 5 Ekim'de ele geçirdiği mühürsüz arama iznine göre olay, Florida'nın Gibsonton bölgesinde 8 Temmuz'da meydana geldi.

Hırsızların, 4 bin 277 kasa içkiyi traktörlerle taşıdığı iddia edildi. Soyguna kimlerin ya da kaç kişinin karıştığı bilinmiyor. CNN tarafından ele geçirilen arama emrinde bu kişilerden sadece 'bilinmeyen şüpheliler' diye bahsediliyor.