Traktörlerle geldiler 44 milyon TL'lik içkiyi çaldılar. Kimsenin ruhu bile duymadı

Florida'da Republic National Distributing Company'nin deposu soyuldu. En az 1.6 milyon dolar (44 milyon 669 bin TL) değerinde alkol çalınan şüpheliler, 4 bin 277 kasa içkiyi traktörlerle taşıdı.

Traktörlerle geldiler 44 milyon TL'lik içkiyi çaldılar. Kimsenin ruhu bile duymadı

Birgün'ün haberine göre, ABD'nin Florida eyaletinde, distribütörlük yapan bir şirketten en az 1.6 milyon dolar değerinde alkol çalındı.

Malibu gibi markaları bünyesinde bulunduran, ülkenin en büyük alkollü içecek distribütörlerinden Republic National Distributing Company'nin deposu soyuldu.

CNN'in 5 Ekim'de ele geçirdiği mühürsüz arama iznine göre olay, Florida'nın Gibsonton bölgesinde 8 Temmuz'da meydana geldi.

Hırsızların, 4 bin 277 kasa içkiyi traktörlerle taşıdığı iddia edildi. Soyguna kimlerin ya da kaç kişinin karıştığı bilinmiyor. CNN tarafından ele geçirilen arama emrinde bu kişilerden sadece 'bilinmeyen şüpheliler' diye bahsediliyor.

raki.jpg

Öne Çıkanlar
Şansal Büyüka milli takımın zaafını ortaya çıkardı: Onu pamuklara sarıp saklamalıyız
Şansal Büyüka milli takımın zaafını ortaya çıkardı: Onu pamuklara sarıp saklamalıyız
Deklanşörüyle zamanı durduran Ara Güler anılıyor
Deklanşörüyle zamanı durduran Ara Güler anılıyor
MasterChef All Star 121. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 121. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
Milli Takım'daki Nazi kavgasını ve Montella'nın akıl hocasını ortaya çıkardı. Şerafettin Tilki bombayı patlattı
Milli Takım'daki Nazi kavgasını ve Montella'nın akıl hocasını ortaya çıkardı. Şerafettin Tilki bombayı patlattı
Masterchef Kerem kimdir? Masterchef All Star Kerem Giritlioğlu kaç yaşında nereli?
Masterchef Kerem kimdir? Masterchef All Star Kerem Giritlioğlu kaç yaşında nereli?
Son Haberler
İspanya'dan İsrail'e 'yanlış bilgi' tepkisi Dünya
İspanya'dan İsrail'e 'yanlış bilgi' tepkisi
Özge Ulusoy’un babasının öldüğü kazada karar çıktı Magazin
Özge Ulusoy’un babasının öldüğü kazada karar çıktı
A Milli Takım'ın İtalya maçı kadrosu belli oldu Spor
A Milli Takım'ın İtalya maçı kadrosu belli oldu
Fransa'da ünlü saray bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı Dünya
Fransa'da ünlü saray bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı
Anne-oğul kanseri el ele yendi Sağlık
Anne-oğul kanseri el ele yendi
İran'dan İsrail'e sert uyarı. Hamaney ilan etti Dünya
İran'dan İsrail'e sert uyarı. Hamaney ilan etti
Bursa'da 2 kişinin öldüğü uçak kazasının nedeni ortaya çıktı Yaşam
Bursa'da 2 kişinin öldüğü uçak kazasının nedeni ortaya çıktı