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Devrilen traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti

Çorum Osmancık'ta bir çiftçi, tarlasından dönerken kullandığı traktörün şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 18 Mart 2023 Cumartesi - 22:23
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Traktörün altında kalan çiftçi yaşamını yitirdi

Devrilen traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti
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Çorum'un Osmancık ilçesinde, tarladan dönen 58 yaşındaki çiftçi Ali Kara, şarampole yuvarlanan traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İlçedeki Kızıl Yazı mevkisinde meydana gelen olayda, tarlasında traktörle çalıştıktan sonra köye dönen Kara’nın kullandığı traktör devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrollerde traktörün altında kalan Kara'nın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.(DHA)

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