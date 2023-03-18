Devrilen traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti

Çorum'un Osmancık ilçesinde, tarladan dönen 58 yaşındaki çiftçi Ali Kara, şarampole yuvarlanan traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
İlçedeki Kızıl Yazı mevkisinde meydana gelen olayda, tarlasında traktörle çalıştıktan sonra köye dönen Kara’nın kullandığı traktör devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve İtfaiye ekipleri sevk edildi.
Yapılan kontrollerde traktörün altında kalan Kara'nın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.(DHA)