Traktörün altında kalan sürücü ölümden döndü

Kaynak: İHA
Traktörün altında kalan sürücü ölümden döndü
Bursa’nın Orhangazi ilçesinde kontrolden çıkan traktörün altında kalan sürücü yaralanırken, kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Bursa’nın Orhangazi ilçesi Yeniköy Mahallesi’nde saat 11.00 sıralarında kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Y.A.Y. (53) idaresindeki 44 HU 596 traktör yokuş indiği sırada kontrolden çıktı.

Y.A.Y., traktörün altında kalırken, ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Kaza sonrası olay yerine 112 sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan traktör sürücüsü, ilk müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırılırken, sürücünün hayati tehlikesinin bulunmuyor.

Jandarma ekiplerinin kazayla ilgili tahkikatının devam ettiği öğrenildi.

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