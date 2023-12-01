Trakya bölgesindeki barajlardan sevindirici haber geldi

Son günlerde yurdun her tarafında etkili olan yağışların ardından Trakya bölgesindeki barajlardan sevindirici bir haber geldi.Yağışların ardından bölgedeki barajların doluluk oranı yüzde 2 oranında arttı.

KAYNAK: İHA
Trakya bölgesindeki barajlardan sevindirici haber geldi

Bölgede bulunan 14 barajın doluluk oranlarında son iki haftada yağan yağmurların ardından yüzde 2 oranında bir artış yaşandı.

Barajlar 13 Kasımda 383 milyon 72 bin metreküp su bulunurken son verilere göre 406 milyon 25 bin metreküpe yükseldi.

Edirne’de 13 Kasımda 176 milyon 29 bin metreküp ölçülen 6 barajdaki son verilere göre 89 milyon 256 bin metreküpe ulaştı, Tekirdağ'da da 4 barajdaki su miktarı yine aynı dönemde 122 milyon 908 bin metreküpten 126 milyon 777 bin metreküpe yükseldi.

Kırklareli'nde ise 4 barajın toplam su miktarı aynı dönemde 84 milyon 135 bin metreküpten 89 milyon 256 bin metreküpe ulaştı.

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