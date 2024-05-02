Trakya için kuvvetli yağış uyarısı

Kaynak: DHA
Trakya için kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Trakya için kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından gerçekleştirilen açıklamada, yarın öğle saatlerinin ardından Edirne ve Kırklareli çevreleri ve Tekirdağ'ın iç kesimlerinde (Malkara, Hayrabolu, Muratlı, Ergene, Saray, Kapaklı, Çerkezköy çevreleri) yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi.

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Açıklamanın devamında sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel küçük çaplı dolu gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.

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