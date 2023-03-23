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Zincir marketlerde 'fahiş fiyat' denetimi

Trakya'da ramazan ayı dolayısıyla zincir marketlerde denetim yapıldı.

Haber Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe - 17:08
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Trakya'da ramazan ayı dolayısıyla zincir marketlerde denetim

Zincir marketlerde 'fahiş fiyat' denetimi
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Edirne Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri zincir marketlerde "fahiş fiyat" denetimi yaptı.

Ekipler marketlerde sebze, meyve, temel gıda ürünleri ile temizlik ürünleri başta olmak üzere temel ihtiyaç malzemelerinin fiyatlarını kontrol etti.

Reyonları gezen ekipler fiyat artışlarından, raf ve kasa fiyatları arasındaki uyuşmazlığa, ürün gramajı, irsaliye karşılaştırması, tüketim tarihi ve diğer kurallara uygunluk konularında da ürünleri inceledi.

Fahiş fiyat artış yaptıkları tespit edilen üretici, tedarikçi veya perakende işletmelere idari para cezası uygulanacağı öğrenildi.

Denetim yapılan marketin müdürü Mutlu Özbay, ürünlerde fiyat artışının olmadığını sadece kırmızı ette bir kıpırdanma olduğunu söyledi.

Fiyatların yerine oturduğunu belirten Özbay, "Yerel market olunca zaten bir rekabet ortamı var. Rekabet ortamı olunca tabi tüketiciye yansıyor ancak fiyatlarda herhangi bir haraketlilik yok. Ekiplerin denetimini destekliyoruz. Onlardan fikir alıyoruz, eksikliklerimizi gideriyoruz." dedi.

Alışverişe gelen tüketicilerden Yıldıray Gürel de denetimlerin tutarsızlığın önüne geçtiğini ifade etti.

Bazı işletmelerin kafasına göre fiyat uygulayabildiğini savunan Gürel, "Onun için devletin kontrolü altında olması lazım. Daha önce başka yerlerde fiyat farklılıkları gördüğümüz oluyordu. Bazen yüzde 20, yüzde 30 fiyat farkları ortaya çıkabiliyor." ifadelerini kullandı.

Kırklareli ve Tekirdağ'da ekipler gıda satışı yapan işletmeleri denetledi.

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