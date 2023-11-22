Trakya'ı sağanak vurdu! Cadde ve sokaklar suyla doldu

Trakya'da sağanak etkili oldu.

KAYNAK: AA
Trakya'ı sağanak vurdu! Cadde ve sokaklar suyla doldu

Edirne'de gece başlayan ve sabah etkisini artıran sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

İşe gidenler şemsiyelerle yağmurdan korunmaya çalışırken bazıları da iş yerlerinin girişlerinde yağışın durmasını bekledi.

Polis ekipleri trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda önlem aldı.

İpsala ilçesinde de fırtına nedeniyle bazı evlerin çatıları zarar gördü, ağaçlar devrildi.

Belediye ekipleri devrilen ağaçları keserek kaldırdı.

Hava sıcaklığının 9 derece ölçüldüğü kentte sağanağın akşam saatlerine kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

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TEKİRDAĞ

Tekirdağ'da da sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu noktalarda önlem alarak sürücüleri dikkatli seyretmeleri yönünde uyarıyor.

Hava sıcaklığının 11 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın yarın da etkili olması bekleniyor.

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KIRKLARELİ

Kırklareli'nde de sağanak aralıklarla etkili oluyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre bölge genelinde bugün rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerden fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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