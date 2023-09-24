Tramvayın altında kalan Harun Can'ın ailesinden tabutlu protesto

Kayseri'de bariyerleri aşıp tramvay durağına girdikten sonra, iddiaya göre güvenlik görevlisini görünce panikleyerek kaçarken tramvayın çarpmasıyla hayatını kaybeden Harun Can Gezgin (15) toprağa verildi. Gezgin'in ailesi cenaze sonrası olay yerine evlatlarının tabutunu getirerek, protesto eylemi yaptı. Harun Can'ın dedesi Kemal Gezgin, "Gerçek suçluların cezalandırılmasını istiyorum. Adalet yerini bulsun" dedi.

KAYNAK: DHA
Tramvayın altında kalan Harun Can'ın ailesinden tabutlu protesto

Kaza, dün saat 14.30 sıralarında, Melikgazi ilçesi Alpaslan Mahallesi Aşık Veysel Bulvarı'ndaki Sema Yazar Parkı Tramvay Durağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Harun Can Gezgin, arkadaşları A.Ç. ve A.Ç. ile bariyerleri aşıp tramvay durağına girdi. Bu sırada güvenlik görevlisini görüp panikleyen 3 arkadaş, duraktan çıkmak için raylara atladı. Harun Can Gezgin, Cemil Baba-Cumhuriyet Meydanı seferini yapan 3831-B numaralı tramvayın altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler tarafından tramvayın altından çıkarılan Gezgin'e sağlık görevlileri müdahale etti. İlk müdahalenin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Gezgin, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Diğer 2 arkadaşı ise korkup kaçtı.

Kaza nedeniyle tramvay seferlerinde kısa süreli aksama olurken, polis ekipleri durağın çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Harun Can Gezgin'in cansız bedeni, Kayseri Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Gezgin'in cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Argıncık Mezarlığı'na getirildi. Burada kılınan cenaze namazına, Gezgin'in yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Harun Can, toprağa verildi. Harun Can'ın dedesi Kemal Gezgin, "Gerçek suçluların cezalandırılmasını, olayın aydınlatılmasını istiyorum. Adalet yerini bulsun" dedi.

TRAMVAY DURAĞINDA TABUTLU VE ALKIŞLI PROTESTO

Harun Can Gezgin'in ailesi ve yakınları defin sonrası Sema Yazar Parkı Tramvay Durağı'na geldi. Polis ekipleri tramvay durağının etrafında geniş güvenlik önlemleri aldı. Araçlarıyla otoyolu ve tramvay yolunu trafiğe kapatan aile üyeleri, "Daha 15 yaşındaydı, kanı yerde kalmayacak" sloganları attı ve alkışlayarak protesto etti. Ardından Harun Can'ın tabutu tramvay yoluna bırakıldı. Bir süre durakta çağrıda bulunan aile üyeleri tabutla birlikte Sema Yazar Parkı Tramvay Durağı'ndan Şehit Mustafa Şimşek Tramvay Durağı'na kadar yürüdü. Grup bir süre sonra dağıldı.

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