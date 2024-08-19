TransAnatolia macerası 14. kez başlıyor

Kaynak: Bülten
TransAnatolia macerası 14. kez başlıyor

14.yılında 93 yarışmacının yer alacağı TransAnatolia 31 Ağustos-7 Eylül tarihleri arasında Mersin’den başlayıp Van’da son bulacak.

Bugüne kadar 27 farklı ülkeden binin üzerinde yarışmacının ağırlandığı TransAnatolia, 14. yılı için geri sayıma geçti.

31 Ağustos’ta Mersin’den start alacak yarış, İçel, Karaman, Konya, Niğde, Adana, Kayseri, Yozgat, Sivas, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş ve Bitlis il sınırlarından geçerek 7 Eylül’de Van’da finish görecek.

15 il sınırından geçen 2.200 km’lik TransAnatolia parkurlarında bu yıl, Türk katılımcıların yanı sıra İtalya, İsviçre, Romanya, Andorra, Fransa, Hollanda, Almanya, İspanya, Japonya ve İngiltere’den yarışçılar kıyasıya mücadele edecek.

Bu yıl 93 yarışmacının mücadele edeceği TransAnaotlia’da geçtiğimiz yıl dereceye giren Pol Tarres Roca ve Alessandro Botturi bu yıl da yarışta yerini aldı.

Motorsporları dünyasının önemli fabrika takımlarından Yamaha, Sherco ve Ducati takımları TransAnatolia 2024’te yerini alırken, bu yıl SSV kategorisinde Japonya ve İngiltere'den de katılım var.

Motosiklet, 4x4 Otomobil, SSV, Quad ve Kamyonlar için rally ve raid olmak üzere iki ayrı kategoride yarışılan TransAnatolia’da Rally kategorisinde yarışmacılar zamana karşı yarışırken, raid kategorisinde ise katılımcılar navigasyonla mücadale edecek.

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