﻿Transfer furyası ve Dingo'nun Ahırı!

2022-2023 Futbol Sezonu'nun Birinci Transfer ve Tescil Döneminin sonuna yaklaşılırken (8 Eylül 2022 Perşembe), ben diyeyim "alım-satım", siz söyleyin "gelen-giden", birileri deyiversin, "giren-çıkan" trafiği öylesine bir artış gösterdi ki tam bir kargaşa söz konusu.

Öylesine bir geliş-gidiş söz konusu ki, tam bir karmaşa yaşanıyor.

Bu da ister istemez halk arasında "Dingo'nun Ahırı" denilerek kullanılan tabiri -deyimi- hatırlatmıyor değil!

"Girenin çıkanın belli olmadığı, her şeyin karmakarışık olduğu yer, mekân" anlamında kullanılan "Dingo'nun Ahırı" tabiri nereden geliyor?

Önce ona bakalım.

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İstanbul'un sembollerinden olan tramvaylar 1872 yılında kullanılmaya başlandı. Tramvaylar ilk yıllarında atlar vasıtasıyla çekiliyordu.

Tramvayları çeken atlar da sonuçta yoruluyorlardı.

Şişhane yokuşunda yorulan atlar Taksim'de dinlendiriliyor, yerlerine de dinlenen atlar geçiyordu. Böylelikle seferler aksamıyordu.

En çok kullanılan Şişhane-Kurtuluş arasındaki tramvayların atları "Dingo" isminde birinin ahırında dinleniyorlardı.

Hattın yoğun olmasından mütevellit de çokça da giren çıkan oluyordu Dingo'nun Ahırına.

Giren çıkanın haddi hesabı olmuyordu. Yorgun atı getirenler bazen bir önceki seferde yorulan atı alıp gidebiliyordu!

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İşte tıpkı son günlerde kulüplerin kadrolarına giren-çıkanların takip edilemediği, hatta belli de olmadığı ortamı hatırlatan "Dingo'nun Ahırı" Türkçeye de böylelikle deyim olarak yerleşmişti.

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İyi de "Ortada ahır yok, at yok. Dingo da yok."

Öyle ise durup dururken, yani "Ortada fol da, yumurta da yok iken, Dingo'nun ahırından neden dem vurdun?" diye sorabilirsiniz.

Başta süperdekiler olmak üzere Türkiye Futbol Liglerinde kulüplerin alıp-satıp, getirip-götürdükleri futbolcularla ilgili o kadar hızlı bir trafik oluştu ki, kıssadan hisse hesabına "Dingo'nun Ahırı"nı hatırlatıp kurtulayım istedim!