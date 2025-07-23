Transfer yasağı yemişti! Hatayspor borcunu ödedi

Kaynak: DHA
Transfer yasağı yemişti! Hatayspor borcunu ödedi

Hatayspor Yönetimi, FIFA tarafından uygulanan 3 dönem transfer yasağının kaldırılması amacıyla yapılması gereken ödemelerin gerçekleştirildiğini açıkladı.

FIFA tarafından 3 dönem transfer yasağı cezası uygulanan Hatayspor'da yönetim, cezanın kaldırılması amacıyla yapılması gereken ödemelerin gerçekleştirildiğini açıkladı.

Hatayspor yönetiminden yapılan açıklamada şu detaylar paylaşıldı:

"10.01.2025 tarihinde yapılan Olağanüstü Kongre ile göreve gelen yeni yönetim kurulumuz, görev süresi içerisinde kulübümüzü FIFA ve transfer yasağına konu olabilecek yükümlülüklerden arındırmak adına aşağıda detayları verilen ödemeleri gerçekleştirmiştir:

Euro Cinsinden Ödemeler:

Ze Luis – 227.346 € (16.06.2025)

Fisayo Dele Bashiru Yetiştirme Tazminatı – 149.549 € (02.05.2025)

Toplam Euro Ödemesi: 376.895 €

Türk Lirası Cinsinden Ödemeler:

Mustafa Ulaş Ortakaya & Aaron Boupendza menajerlik ücreti – 10.193.922 ₺ (21.07.2025)

Doğukan Sinik – 7.930.138 ₺ (21.07.2025)

Toplam TL Ödemesi: 18.124.844 ₺

Genel Toplam:

Toplam (TL karşılığı): 35.085.119 ₺

Yeni yönetimimiz, kulübümüzün sürdürülebilir mali yapısını oluşturmak, olası yaptırımların önüne geçmek ve sportif hedeflerimize engel teşkil edecek borç yükünü azaltmak amacıyla çalışmalarına kararlılıkla devam etmektedir."

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