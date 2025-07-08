Transferde Ahmet Çakar devrede! İş insanlarına davet

Kaynak: Haber Merkezi
Transferde Ahmet Çakar devrede! İş insanlarına davet

Eski futbol hakemi ve yorumcusu Ahmet Çakar, çok konuşulacak bir hamle yaptı. Çakar, sosyal medya üzerinden iş insanlarına davette bulunarak, Orkun Kökçü'nün Beşiktaş'a transferine destek istedi.

Beşiktaş, Benfica’da forma giyen Orkun Kökçü’yü transfer etmek için uzun bir mesai harcıyor. Siyah-beyazlılarda başkan Serdal Adalı, Lizbon’a uçarak Orkun Kökçü için Benfica Sportif Direktörü Simao Sabrosa ile bir araya geldi.

Simao Sabrosa’ya iki farklı teklif sunan Adalı, bir sezon kiralamanın yanı sıra bir yıl kiralama ve sezon sonunda satın alma koşullu teklifler yaptı. Simao, yapılan iki teklife de sıcak baktı. Kulüpler arasındaki görüşmeler sürüyor.

AHMET ÇAKAR ORKUN KÖKÇÜ İÇİN DEVREYE GİRDİ

Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, sosyal medya hesabından flaş bir paylaşım yaptı.

Çakar, ‘’Beşiktaşlı Dostlarımın ve Kardeşlerimin isteği üzerine bende Orkun Kökçü’nün Beşiktaş’a transferi için Beşiktaşlı iş insanlarını göreve davet ediyorum’’ ifadelerini kullandı.

u-001.jpeg

SOSYAL MEDYADA DESTEK İSTENDİ

24 yaşındaki yıldızın 30 milyon euroyu bulan bonservis bedeli camiada maliyeti karşılama operasyonu başlattı. Beşiktaş taraftarları, Orkun Kökçü'nün Instagram hesabındaki son paylaşımına Orkun Yuvaya' etiketiyle 100 bin üzerinde mesaj gönderdi. Beşiktaş taraftarları, Orkun Kökçü transferi için Beşiktaş büyüklerinden ve iş insanlarından ''Orkun için büyükler göreve'' etiketi ile bir kampanya başlattı.

Son Haberler
Scarlett Johansson Hollywood’un gişe kraliçesi oldu: Marvel efsanelerini geride bıraktı!
Scarlett Johansson Hollywood’un gişe kraliçesi oldu: Marvel efsanelerini geride bıraktı!
Sadıka Sabancı 15 yıl sonra aile fotoğrafında! Ünlü sanatçı ile ilişkisi yüzünden dışlanmıştı
Sadıka Sabancı 15 yıl sonra aile fotoğrafında! Ünlü sanatçı ile ilişkisi yüzünden dışlanmıştı
Salıpazarı’na yağlı güreş 35 yıl sonra geri dönecek
Salıpazarı’na yağlı güreş 35 yıl sonra geri dönecek
Muğla'da korkunç olay! Tartıştığı oğlunu bıçaklayarak öldürdü
Muğla'da korkunç olay! Tartıştığı oğlunu bıçaklayarak öldürdü
Aylık en yüksek reel getiri DİBS’te oldu!
Aylık en yüksek reel getiri DİBS’te oldu!