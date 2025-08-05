Transferde flaş ters köşe! Trabzonspor'a değil, Antalyaspor'a geliyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Transferde flaş ters köşe! Trabzonspor'a değil, Antalyaspor'a geliyor

Trabzonspor'a transfer olduğu iddia edilen Arjantinli stoper Lautaro Giannetti’nin aslında Antalyaspor ile anlaştığı ortaya çıktı.

Trabzonspor'un Kazeem Olaigbe'nin ardından Lautaro Giannetti’yi de transfer etmeye hazırlandığı iddia edilmişti.

TRANSFER İDDİASI ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Gazeteci César Luis Merlo tarafından gündeme taşınan sıcak gelişmede, Trabzonspor'un 31 yaşındaki Arjantinli stoperi kadrosuna katmak üzere olduğu ifade ediliyordu. Ancak bu iddianın gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

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GIANNETTI ANTALYASPOR'A GELİYOR

İtalya Sky Sport'tan transfer haberleriyle ünlü gazeteci Di Marzio'nun haberine göre, Lautaro Giannetti Trabzonspor'a değil, Antalyaspor'a transfer oldu. Tecrübeli oyuncunun Akdeniz temsilcisiyle sözleşme imzalayacağı aktarıldı.

TRABZONSPOR'DA ÖNCELİK ORTA SAHA

Öte yandan Trabzonspor'un ise şu an savunma transferi düşünmediği öncelikle orta sahaya takviyesi üzerinde çalıştığı gelen bilgiler arasında.

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