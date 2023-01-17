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Yusuf Demir'e Süper Lig'den teklif geldi. Sıcak bakıyor

Galatasaray'ın Rapid Wien'den 6 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Yusuf Demir için kiralık teklifi geldi.

Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı - 19:32
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Transferine engel yok. Yusuf Demir takımdan ayrılıyor

Yusuf Demir'e Süper Lig'den teklif geldi. Sıcak bakıyor
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Galatasaray 'ın sezon başında transfer ettiği ancak yabancı statüsü nedeniyle fazla forma şansı bulamadığı Yusuf Demir'e Süper Lig'den teklif geldi.

KARAR BEKLENİYOR

Ümraniyespor, Galatasaray'a Yusuf Demir'i kiralamak için resmi teklif yaptı. Ümraniyesporlu yetkililer, teknik direktör Okan Buruk ve Yusuf Demir'in kararını bekliyor.

TRANSFERİNE ENGEL YOK

Bu sezon Rapid Wien ve Galatasaray'da oynayan Demir'in 3. takım olarak yurt içine transferi TFF talimatına uygun.

SICAK BAKIYOR

Yusuf Demir, Galatasaraylı yöneticilerle yaptığı görüşmede oynama garantisi verilmesi halinde bu sezon kiralık olarak gitmeye sıcak baktığını açıkladı.

Ancak Yusuf Demir'in hangi takımı tercih edeceği bilinmiyor.

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