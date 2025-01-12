Trendyol 1. Lig'de Amed Sportif Faaliyetler MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti

Kaynak: AA
Trendyol 1. Lig'de Amed Sportif Faaliyetler MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti

Trendyol 1. Lig 19. haftasında Amedspor, Ankaragücü’nü uzatma dakikalarında attığı golle mağlup etti.

Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, konuk ettiği MKE Ankaragücü'nü 1-0 yendi.

Stat: Diyarbakır

Hakemler: Çağdaş Altay, Kemal Mavi, Kadir Akıllı

Amed Sportif Faaliyetler: Veysel Sapan, Mehmet Murat Uçar (Dk. 90 Batuhan Tur), Veli Çetin, Uğur Adem Gezer, Ömer Bayram (Dk. 90 Alberk Koç), Sinan Kurt, Yılmaz Ceylan (Dk. 46 Lovric), Cassubie (Dk. 71 Çekdar Orhan), Traore, Gradel, Assombalonga (Dk. 90 Mehmet Yeşil)

MKE Ankaragücü: Ertaç Özbir, İsmail Çokçalış, Diogo Aleksis Özçakmak, Mahmut Tekdemir, Hayrullah Bilazer, Osman Çelik (Dk. 90 Mesut Emre Kesik), Ali Kaan Güneren, Cem Tuna Türkmen (Dk. 76 Emre Gültekin), Rotariu, Varga, Bajic (Dk. 71 Dadashov)

Gol: Dk. 90 Traore (Amed Sportif Faaliyetler)

Sarı kartlar: Dk. 47 Cem Tuna Türkmen (MKE Ankaragücü), Dk. 75 Traore, Dk. 82 Lovric, Dk. 90 Ömer Bayram (Amed Sportif Faaliyetler)

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Trendyol 1. Lig'de Amed Sportif Faaliyetler MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti
Trendyol 1. Lig'de Amed Sportif Faaliyetler MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti