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Trendyol GO kuryeleri kontak kapattı. Şirketin merkezi önünde taleplerini sıraladılar

Trendyol GO kuryeleri düşük zamma karşı bugün İstanbul’da kontak kapattı. Şirketin Maslak’taki merkezi önünde taleplerini sıraladı.

Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı - 06:25
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Trendyol GO kuryeleri kontak kapattı. Şirketin merkezi önünde taleplerini sıraladılar

Trendyol GO kuryeleri kontak kapattı. Şirketin merkezi önünde taleplerini sıraladılar
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E-ticaret platformu Trendyol GO kuryeleri, şirketin ücretlerine yaptığı zammı protesto ederek, kontak kapattı.

Dün önce İstanbul Alibeyköy, Pendik, Kozyatağı gibi farklı Trendyol ofisleri önünde toplanan işçiler, talepleri karşılanmayınca şirketin Maslak'taki genel merkezi önünde buluştu.

Koşullarının iyileştirilmesini ve paket başı ücretlerin artırılmasını isteyen Trendyol Go kuryeleri, sefalet ücretini kabul etmeyeceklerini vurguladı.

Genel merkez önünde konuşan bir Trendyol Go kuryesi, "1 Ocak'ta yapılacağı söylenen zam yapılmadı. Bizi 15 gün beklettiler. 2.5 yılda yüzde 400 büyüdük ama size zam yok dediler" ifadelerini kullandı.

 
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