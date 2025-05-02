Trendyol Süper Lig'de nisan ayının en güzel golü açıklandı! Füze emojisiyle paylaşıldı

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Trendyol Süper Lig'de nisan ayının en güzel golü açıklandı! Füze emojisiyle paylaşıldı

Trendyol Süper Lig'de geride kalan nisan ayında atılan en güzel gol belli oldu. Anket ile seçilen en güzel gol Anderson Talisca'nın, Trabzonspor filelerini havalandırdığı gol oldu.

Trendyol Süper Lig'de heyecan dolu ve birbirinden mücadelelere sahne olan nisan ayının en güzel golü açıklandı. Trendyol Süper Lig'in resmi sosyal medya hesabı en güzel golü füze emojisiyle paylaştı.

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ANDERSON TALISCA'NIN FÜZESİ NİSAN AYININ EN GÜZEL GOLÜ SEÇİLDİ

Süper Lig'in resmi hesabından yapılan paylaşımda, Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca'nın Trabzonspor ağlarına gönderdiği golün anket oylarıyla nisan ayının en güzel golü seçildiği kaydedildi.

Yapılan paylaşımda, "Trendyol Süper Lig'de nisan ayının en güzel golü, sosyal medya hesaplarımızda yaptığımız anketler sonucunda sizin oylarınızla belli oldu." ifadelerine yer verildi.

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