Trendyol’un ana ortağı Alibaba'dan Türkiye'ye büyük yatırım

Alibaba şirketi tarafından yapılan açıklamaya göre Alibaba Grup Başkanı Michael Evans, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na katılmak üzere New York’ta bulunan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüştü.

2 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

Evans, açıklamaya göre, “Türkiye’ye gelecek dönemde 2 milyar dolarlık yatırım planlarını olduğunu” ifade etti.

Açıklamada yatırımın Trendyol’un devam eden Ankara’daki veri ve lojistik merkezi ile İstanbul Havalimanı’ndaki ihracat operasyon merkezini kapsadığı ifade edildi.

Evans, Trendyol aracılığı ile bugüne kadar Türkiye’ye 1.4 milyar dolar yatırım yaptıklarını belirtti.