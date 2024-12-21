Trenin otomobile çarptığı an kamerada



Edinilen bilgilere göre, Y.E.U. yönetimindeki 71 AAG 481 plakalı Opel marka otomobil, hemzemin geçitte arızalanarak hareketsiz kaldı. Arızanın ardından, makinist G.K. yönetimindeki yük treninin hızla yaklaşmakta olduğunu fark eden sürücü, aracını terk ederek son anda kaçmayı başardı.

OTOMOBİL METRELERCE RAY ÜZERİNDE SÜRÜKLENDİ

Yük treni, otomobile çarptıktan sonra aracı metrelerce ray üzerinde sürükledi. Çarpmanın etkisiyle otomobil kullanılamaz hale gelirken, kazanın anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, sürücünün trenin çarpmasından önce aracını terk ederek kaçışı net bir şekilde görüldü.

KAZA SONRASI İHBARLA Ekipler SEVK EDİLDİ

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, kazanın ardından otomobilden yükselen dumanlara müdahale etti. Kazanın etkisiyle tren seferleri bir süreliğine durduruldu.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı. Soruşturma sürüyor.