TRT açıkladı. Ersun Yanal yıkıldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
TRT açıkladı. Ersun Yanal yıkıldı

Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre TRT, Ersun Yanal'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Amedspor'un da bulunduğu Trendyol 1. Lig maçlarını yayınlamayacak.

Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig medya yayın haklarının imza töreni gerçekleştirildi.

beıN Sports, 3 sezon daha Süper lig ve 1. Lig maçlarını yayınlayacak.

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TFF’den yapılan açıklamada, yayın ihalesinin sonucuna göre Ersun Yanal'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Amedspor’un da içinde yer bulunduğu 1. Lig maçlarını TRT yayınlamayacağı belirtildi.

Bu gelişme Ersun Yanal'ı ve takipçilerini üzdü.

İşte TFF'nin açıklaması:

''Türkiye Futbol Federasyonu ve Digiturk arasında, önümüzdeki üç sezon boyunca Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'in beIN Sports'ta futbolseverlerle buluşması için yayın hakları anlaşması imzalandı. Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen imza töreniyle duyurulan anlaşma doğrultusunda Digiturk, Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'in hem yurt içi hem de yurt dışı yayın haklarına 2027 yılına kadar sahip olmaya devam edecek ve 9 Ağustos'ta başlayacak yeni sezonun tüm maçları sadece beIN Sports ekranlarında yayınlanacak.''

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