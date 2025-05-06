TRT denetim masasında Hilal Kaplan yine yok!

Hilal Kaplan'ın göreve geldiği günden bu yana hiçbir toplantıya katılmadığı belirtildi. TRT uzun zamandır tarafsız yayıncılık ilkesine aykırı ettiği gerekçesiyle eleştirilerin odağında bulunuyor.

TRT’nin muhalefete yönelik yanlı yayın politikası bugün ki komisyon toplantısında da tartışmaya neden oldu. Toplantıda, TRT'nin vatandaştan topladığı dev gelir ve fahiş harcamalar da tartışma konusu oldu.

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, TBMM KİT Komisyonu Üyesi ve CHP Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Hilal Kaplan’ın komisyon toplantıda bulunmamasını eleştirdi.

Yavuzyılmaz, Kaplan'ın göreve geldiği günden bu yana hiçbir toplantıya katılmadığını vurguladı. Yavuzyılmaz, “Mazeretini öğrenmek istiyoruz. Neden denetim aşamasında buraya gelip denetime tabi olmuyor?” dedi.

Komisyonda konuşma yapan TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı ise TRT’nin gelirlerindeki artış ile övündü.

TRT’nin 2023 yılında, “Kamusal katkı” dışındaki kalemlerden elde edilen gelirin 2021 yılına kıyasla yüzde 244 arttığını söyleyen Sobacı, 2024 yılı gelirinin 2021 göre artış oranının ise yüzde 692 olduğunu söyledi.

TRT’nin gelirlerinin yüzde 69’unu, yurttaşın vergilerini de kapsayan, “Kamusal katkı geliri”nden oluştuğu belirtildi.