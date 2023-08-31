TRT dizilerinde oynayan ünlü oyuncu dualarla dalga geçti

Oyuncu Cemal Toktaş'ın Sübhaneke duasıyla dalga geçtiği anları sosyal medyada paylaştı. Görüntüler kısa sürede gündem oldu.
Videoda ailesiyle birlikte Sübhaneke duasıyla dalga geçtiği görülen Cemal Toktaş'a tepkiler çığ gibi büyüdü.
Toktaş'ın, Sübhaneke'nin tekerleme şeklini dillendirip "Sübhaneke sümsüm teke annem keçi babam teke" olarak söyleyerek alay etmesine ve sonunda haç işareti yapmasına sosyal medya platformlarından büyük tepki gösterildi.
Cemal Toktaş son olarak TRT'nin dijital platformu Tabii'de yayınlanan 'Hay Sultan' dizisindeki Molla Faysal rolüyle karşımıza çıkmıştı.
Yine aynı oyuncu Uyanış Büyük Selçuklu'da İmam Gazali karakterini oynamıştı.
Cemal Toktaş, yayınladığı videoda ailesiyle birlikte Sübhaneke duasıyla dalga geçti.