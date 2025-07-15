TRT dizisinden kovulmuştu! Aybüke Pusat yeni dizisinin setinden paylaştı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
TRT dizisinden kovulmuştu! Aybüke Pusat yeni dizisinin setinden paylaştı

Boykot çağrısı yaptığı için Teşkilat dizisinden apar topar kovulan Aybüke Pusat, Halef dizisi ile anlaşmıştı. Halef oyuncuları sete çıkmaya hazırlanırken Pusat dizi setinden paylaşımda bulundu.

CHP'nin başlattığı boykot çağrısına destek verdiği için Teşkilat dizisinden apar topar çıkartılan Aybüke Pusat uzun bir süre sessiz kalmıştı. Öte yandan Pusat’ın sevgilisi Furkan Andıç’da, sevgilisine "Yanındayım gülüm" paylaşımıyla destek olunca Andıç’da işinden olmuştu.

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Muhabir dizisinin başrol oyuncusu Andıç, bu paylaşımından saatler sonra dizi çıkarılmıştı.

Pusat NOW'un Halef dizisi ile anlaşma imzaladı. Aybüke Pusat, sete çıkmaya hazırlanırken sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

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SENARYOYU PAYLAŞTI

Halef'te İlhan Şen ve Biran Damla Yılmaz'la başrolü paylaşan Aybüke Pusat okuma provasından senaryoyla paylaşım yaptı.

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