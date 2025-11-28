TRT, bu sezon Avrupa kupası maçlarının yayın hakkını aldı. Kurum, şu ana kadar Avrupa'da mücadele eden Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor'un bütün karşılaşmalarını TRT 1'den yayınladı. Bunun tek istisnası ise dün gece Avrupa Ligi'nde oynanan Fenerbahçe - Ferencvaroş mücadelesiydi.

Yetkililer, TRT, 1. kanalından A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Dünya Kupası elemesinde Bosna Hersek ile oynadığı maçı yayınlamayı tercih etti. Fenerbahçe karşılaşması ise TRT Spor'a kaydırıldı. TRT'nin kararı sonrası Fenerbahçe taraftarları sosyal medya hesabı üzerinden tepkilerini gösteren paylaşımlar yaptı.

Bu karar şaşırtıcıydı. Çünkü A Milli Basketbol Takımı Avrupa Şampiyonası'nda finale kadar çıkarken birçok maçı TRT 1'den yayınlanmamıştı. Hatta 12 Dev Adam'ın koçu Ergin Ataman, kazanılan Portekiz maçından sonra TRT muhabirine şu sitemi yapmıştı: “Herhalde maçın rahat geçeceğini sizler de hissetiniz ki bizi TRT Spor’dan TRT Yıldız’a attınız. Bu takım finale doğru gidiyor. Umarım TRT Spor’dan ayrılmayıp TRT1’e doğru gideriz. Türk Basketbol Milli Takımı, bu ülkenin en önemli takımlarından bir tanesi. En önemli yıldızları burada oynuyor. Teşekkürler."

TRT 1'de basketbol maçının yayınlanma kararının perde arkası ise karşılaşma başlayınca ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye - Bosna Hersek arasındaki karşılaşmayı takip etmek için salondaydı. TRT yönetimi, Fenerbahçe ve futbolu ikinci plana atarak yerine basketbol karşılaşmasını tercih etmişti.