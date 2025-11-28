Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nin 5. haftasında sahasında Ferencvaros’la 1-1 berabere kaldı. Mücadele Macar basınında geniş yer buldu. Stadyumdaki atmosfer ön plana çıkarılırken Ferencvaroş'un çok başarılı bir sonuç aldığı belirtildi. Macar basınındaki bazı yorumlar şöyle...

Origo: Ferencvaroş, kahramanca bir mücadelenin ardından İstanbul cehenneminde bir puan kazandı. Fanatik taraftarın çıkardığı gürültü acı verici derecede yüksekti. Maç öncesi Fenerbahçeli futbolcuların tanıtıldığı an, sanki dünyanın en büyük rock yıldızları sıraya girmiş gibiydi. 1-1'lik skor, İstanbul cehenneminde harika bir sonuç oldu.

Nemzetisport: Fenerbahçe taraftarlarının gürültüsü muhtemelen soyunma odasına kadar ulaşıyordu ama neyse ki Ferencvaroş Avrupa'da pek de alışılmış olmayan bu atmosferden etkilenmedi, İstanbul'da puanı kaptı. Macaristan şampiyonu, Avrupa Ligi normal sezonunda hala yenilgisiz ve bir kez daha yükselmeye yakın.

HVG: Ferencvaroş, İstanbul'daki iyi sonuçla Avrupa Ligi'ndeki yenilmezlik serisini sürdürdü, beş hafta sonundaki performansıyla bir üst tura yükselme şansı yakaladı.

Hirstart: Namağlup Ferencvaros'u Fenerbahçe de yenemedi. Teknik direktör Robbie Keane'in takımı, ünlü rakiplerinin evinde son derece akıllı ve bilinçli bir futbol oynadı.

Magyar Hirlap: Ferencvaroş'un İstanbul'daki muhteşem beraberliği... Son dakikaları gergin geçen maçta sıkı mücadele eden ve taktiksel futbol oynayan Ferencvaroş, İstanbul'da haklı olarak bir puanı aldı.

M4sport: Ferencvaroş, Fenerbahçe karşısında zorlu bir mücadelenin ardından değerli bir puan aldı. Ferencvaros, UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile berabere kalırken müthiş bir performans sergiledi. Robbie Keane'in takımı yenilgisizliğini sürdürdü.