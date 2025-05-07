TRT Genel Müdürü'nden çok konuşulacak Aybüke Pusat açıklaması

TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Sobacı, Aybüke Pusat’ın diziden çıkarılmasıyla ilgili de konuştu. “TRT’de kimsenin siyasi görüşüne ya da yaşam tarzına bakılmaz” diyen Sobacı, “Eğer bakılsaydı, Aybüke Pusat zaten baştan TRT'de oynayamazdı. TRT'yi boykot et çağrısı yapan bir ismin çıkarılması ise TRT'nin en doğal hakkıdır” dedi.

“SEN O PARMAĞI KİME SALLADIN?”

Komisyondaki konuşmalar yer yer şiddetini artırdı. CHP’li Mahir Polat’ın sözünü keserek yüksek sesle açıklamalarda bulunan Zahid Sobacı’ya, CHP’li Okan Konuralp sert bir şekilde “Sen o parmağı kime salladın!” diyerek tepki gösterdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz ise, TRT Genel Müdürü’nün savunmalarını, “Sanırım tekrar genel müdür olmak için performans sergiliyorsunuz. Bakalım Sayın Cumhurbaşkanı bu performanstan memnun kalacak mı?” sözleriyle yorumladı.

1,5 MİLYON TL’LİK YURT DIŞI GEZİSİ İDDİASINA YANIT

Komisyon toplantısında gündeme gelen bir diğer iddia ise, TRT yönetiminin 1,5 milyon TL harcama yaptığı bir yurt dışı gezisi oldu. CHP’li İzzet Akbulut’un rapora dayandırarak gündeme getirdiği iddiayı yalanlayan Sobacı, “Asla böyle bir şey söz konusu değildir. Bu iddia sahibince kanıtlanmalıdır” diyerek suçlamayı reddetti.