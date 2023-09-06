TRT Haber’de üst düzey atama. Bir yıldır vekalet ediyordu

TRT Haber’de üst düzey görev değişimi yaşandı. Yaklaşık bir yıldır vekaleten görevi yürüten ismin yerine atama yapıldı.

TRT Haber’de üst düzey atama. Bir yıldır vekalet ediyordu

TRT Haber’den üst düzey atama haberi geldi. Yaklaşık bir yıldır Genel Müdür Yardımcısı Hasan Öymez’in vekalet ettiği TRT Haber Kanal Koordinatörlüğü görevine Mücahit Eker atandı

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MedyaRadar’da yer alan habere göre, Eker İletişim Başkanlığı Medya Koordinatörlüğü görevini yürütüyordu.

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MÜCAHİT EKER KİMDİR?

1986 yılında dünyaya gelen Mücahid Eker, 2009 yılında Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Televizyon ve Sinema bölümünden mezun oldu. Daha sonra yine aynı fakültede İletişim Bilimleri'nde yüksek lisans yaptı.

Mezuniyetinden sonra Anlayış Dergisi’nde editör olarak mesleğe adım attı. Hayal Perdesi Sinema Dergisi'nde internet editörü olarak çalıştı. Daha sonra Kriter Dergisi’nde editörlük yapan isim 2012'den 2018 yılına kadar Anadolu Ajansı'nda başeditör olarak görev aldı.

2018 yılında kurulan İletişim Başkanlığı'na Medya Koordinatörü olarak atandı, 2021 yılında ise TRT Yönetim Kurulu Üyeliği’ne getirildi.

Bugüne kadar TRT'de Program Yönetmenliği, Başkanlık Müşavirliği ve Kanal Koordinatörlüğü görevlerinde de bulunan Mücahit Eker, kariyerine TRT Haber Kanal Koordinatörü olarak devam edecek.

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