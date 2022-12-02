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  • TRT spikeri Hakan Şükür'den bahsetti diye ekrandan alınmıştı. Zafer Arapkirli eski fotoğrafı paylaştı

TRT spikeri Hakan Şükür'den bahsetti diye ekrandan alınmıştı. Zafer Arapkirli eski fotoğrafı paylaştı

TRT spikeri Alper Bakırcıgil'in Hakan Şükür hatırlatması maça damga vurmuş, devre arasının ardından maçın ikinci yarısını spiker Cüneyt Kıran sunmuştu. Gazeteci Zafer Arapkirli'den konuya ilişkin dikkat çeken bir hatırlatma geldi.

Haber Giriş: 2 Aralık 2022 Cuma - 11:31
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TRT spikeri Alper Bakırcıgil Hakan Şükür'den bahsetti diye ekrandan alınınca Zafer Arapkirli eski fotoğrafı hatırlattı

TRT spikeri Hakan Şükür'den bahsetti diye ekrandan alınmıştı. Zafer Arapkirli eski fotoğrafı paylaştı
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Dünya Kupası’nda Kanada ile Fas’ın karşı karşıya geldiği mücadelenin anlatımını yapan TRT spikeri Alper Bakırcıgil'in Hakan Şükür örneği Kanada-Fas maçına damga vurmuştu. Tüm bu gelişmeler sonrası ise Twitter'dan spikere ait olduğu iddia edilen bir hesap tarafından kurum ile ilişiğinin kesildiğine dair bir paylaşım yapılmıştı. Hakan Şükür tartışmasına ilişkin Gazeteci Zafer Arapkirli'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Hakan Şükür'ün Nikah fotoğrafını paylaşan Arapkirli, "YAK O FOTOĞRAFLARI YAK!..." dediği paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Biri nikahını kıymış.
Öteki şahidi olmuş.
Alayı alkışlamış omuzlarda taşımış.
Nikahı kıyan, sonra da milletvekili yapmış.
Yere göğe sığdıramamış.

Ama TRT spikeri "ismini andı" diye işten atılmış..."

AKP'den istifa ettikten sonra sık sık tartışma konusu olan Hakan Şükür'ün ayrıldığı eşiyle olan nikahında şahitliğini Fethullah Gülen'in yaptığı biliniyor. Bakırcıgil'in hatırlatmasından sonra yeniden gündeme gelen Hakan Şükür'ün Gülen'in de yer aldığı nikah fotoğrafının yanında nikahının videosu internette yayınlanmıştı

NİKAHI ERDOĞAN KIYMIŞ ŞAHİDİ DE GÜLEN OLMUŞTU

Fethullah Gülen'in 1995 yılında Hakan Şükür'ün şahitliğini yaptığı merasimde, nikahı zamanın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Tayyip Erdoğan kıymıştı. Nikahta Erdoğan, Fethullah Gülen'e "Fethullah Gülen Hocaefendimiz şahit oldunuz mu?" diye sorumuş, Gülen ise "şahit olduk" diye cevabını vermişti.

BAKIRCIGİL "GÖREVDEN ALINDI" İDDİASINI YALANLADI

Dünya Kupası’nda Kanada ile Fas’ın karşı karşıya geldiği mücadelenin anlatımını yapan TRT spikeri Alper Bakırcıgil Ziyech’in 4’üncü dakikada attığı gol sonrası Dünya Kupası’nın en hızlı golünün Hakan Şüker’e ait olduğunu hatırlatmıştı. 

TRT spikeri Alper Bakırcıgil'in Hakan Şükür örneği Kanada-Fas maçına damga vurmuştu. Tüm bu gelişmeler sonrası ise Twitter'dan spikere ait olduğu iddia edilen bir hesap tarafından kurum ile ilişiğinin kesildiğine dair bir paylaşım yapılmıştı. 

Devre arasının ardından maçın ikinci yarısını spiker Cüneyt Kıran'ın sunması iddiaları güçlendirmişti. Konuyla ilgili sessizliğini bozan spiker ise Instagram hesabından bir paylaşım yaparak Twitter hesabı olduğunu yalanladı. 

İşte Alper Bakırcıgil'in o paylaşımı;

"Twitter'da adıma açılan hesap sahtedir. Benim hiç Twitter hesabım olmadı. Bu yapılan Saygısızlığa karşı hukuki işlem başlatılacaktır. Bilginize."

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Sefer
2.12.2022 12:55
Gerçek olan, Hakan Şükür un Türk futbol tarihinde başarıları ile yer aldığı dır. Bu ülke de Hakan dahil bir çok fetocu var! Ancak diğer siyasilerde olduğu gibi ,bence Hakan da feto konusunda yanıldı!  
 
merdanoğlu
2.12.2022 12:52
ne sıkı dostlardı mazide beraber yürüyorlardı ama iki cambaz bir ipte oynamaz atasözü elbette neticede doğru çıkacaktı bir düştü biri kaldı eh o da artık gidici görünüyor  
 
Hayran kaldım
2.12.2022 12:50
Yorumlara bakıyurumda eski defterler öne seriliyor ya arkadaşlar önemli olan fetönün gerçek yüzü ortaya çıktıktan sonra bağlılığın devam edip etmemesi sonuçta fetönün maskesini düşüren bitiren akp d  
 
TÜM YORUMLAR (15)
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