Arjantin'in kalecisi Martinez sevinçten ağladı. TRT spikeri daha çok ağladı

Katar 2022 Dünya Kupası'nda Arjantin ile Fransa nefes kesen finalde kozlarını paylaştı.

Normal süresi 2-2, uzatmalarda 3-3 biten mücadele penaltılara gitti. Penaltı vuruşları sonucunda Arjantin Dünya Kupası'na uzanan taraf oldu.

1986 yılından sonra şampiyonluğa ulaşan Arjantin'de kaleci Emiliano Martinez maç sonunda röportaj verirken gözyaşlarını tutamadı.

Canlı yayına röportajı çeviren TRT Spor spikeri de Emiliano Martinez'in söylediklerini ağlamaklı tercüme etti. Kaleci ağlarken TRT spikeri de ağladı.

Bu görüntüler sosyal medyada onlarca paylaşım aldı.