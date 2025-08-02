TRT Spor Spikeri Ceyla Büyükuzun veda etti

Kaynak: Haber Merkezi
TRT Spor Spikeri Ceyla Büyükuzun veda etti

Uzun zamandır TRT Spor'da görev yapan Spor Spikeri Ceyla Büyükuzun, kanal ile yollarını ayırdığını açıkladı.

TRT Spor’da 2019 yılından bu yana görev alan Spor Spikeri Ceyla Büyükuzun, sosyal medya hesabından TRT Spor ile kendi isteğiyle yolları ayırdığını açıkladı.

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Sosyal medya hesabından “Veda Zamanı” başlıklı paylaşımıyla ayrılığını duyuran isim, şunları söyledi:

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“Bugün itibariyle kendi isteğimle Trt Spor'daki görevimden ayrılıyorum.”

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“2019 yılının Temmuz ayında kapısından girdiğim Trt Spor'da birbirinden kıymetli insanlarla çalıştım.”

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“İlk olarak, TRT Genel Müdürü Sayın Zahid Sobacı'ya, TRT Genel Müdür Yardımcısı Sayın Ziyad Varol'a, TRT SPOR Kanal Koordinatörü Sayın Emre Botan Kümet'e desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum.”

“Hayatıma giren tüm dostlarıma, yayında, yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma da ayrıca teşekkür ederim.”

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